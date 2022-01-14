Сербский город Нови-Сад провозглашен столицей европейской культуры

Сербский Нови-Сад провозгласили столицей европейской культуры на 2022 год. Церемония передачи титула прошла в здании Национального театра, передает телеканал «Известия». Премьер Сербии Ана Брнабич назвала Нови-Сад центром креативности, совершенства и инноваций. Город является вторым по величине в Сербии. Нови-Сад расположен на двух берегах Дуная, за что его поэтично называют «сербскими Афинами». Звание столицы европейской культуры присуждает комиссия ЕС.

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