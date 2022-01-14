В пресс-центре МИЦ «Известия» ответят на актуальные вопросы о COVID-19

17 января в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, приуроченная к году со дня начала массовой вакцинации от COVID-19 в России.

Каковы результаты первого года массовой вакцинации? Как противостоять «Омикрону»? Какие меры необходимы, чтобы не допустить всплеска заболеваемости? Когда будет принят закон о QR-кодах? Как в России организован процесс реабилитации переболевших COVID-19?

Участники:

Юрий Архаров, член комитета Совета Федерации по социальной политике

Дмитрий Хубезов, председатель комитета Государственной думы по охране здоровья

Александр Горелов, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Гузель Улумбекова, ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением

Анатолий Альтштейн, профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать Ф.И.О., серию и номера паспортов съемочной группы.

Обращаем ваше внимание, что представители СМИ будут допущены на пресс-конференцию при наличии QR-кода или отрицательного теста ПЦР на COVID-19, сделанного не более чем за 48 часов до мероприятия.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту Ф.И.О., название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.