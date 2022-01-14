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В пресс-центре МИЦ «Известия» ответят на актуальные вопросы о COVID-19

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17 января в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, приуроченная к году со дня начала массовой вакцинации от COVID-19 в России.

Каковы результаты первого года массовой вакцинации? Как противостоять «Омикрону»? Какие меры необходимы, чтобы не допустить всплеска заболеваемости? Когда будет принят закон о QR-кодах? Как в России организован процесс реабилитации переболевших COVID-19?

Участники:

  • Юрий Архаров, член комитета Совета Федерации по социальной политике
  • Дмитрий Хубезов, председатель комитета Государственной думы по охране здоровья
  • Александр Горелов, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
  • Гузель Улумбекова, ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением
  • Анатолий Альтштейн, профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать Ф.И.О., серию и номера паспортов съемочной группы.

Обращаем ваше внимание, что представители СМИ будут допущены на пресс-конференцию при наличии QR-кода или отрицательного теста ПЦР на COVID-19, сделанного не более чем за 48 часов до мероприятия.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту Ф.И.О., название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.

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