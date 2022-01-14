Генсек НАТО и британский премьер обсудили итоги Совета РФ–НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и британский премьер-министр Борис Джонсон в ходе рабочей встречи оценили итоги встречи Совета РФ–НАТО. Стороны обсудили безопасность в Европе и ситуацию на Украине, передает телеканал «Известия». Отдельно Лондон интересует развитие диалога с Россией. Кроме того, Британия подтвердила, что усилит взаимодействие с альянсом, и, конечно же, Украину королевство считает важнейшим партнером вне НАТО.

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