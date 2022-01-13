Три десятка школ отремонтируют в Красноярском крае за два года

В Красноярском крае в течение двух лет намерены капитально отремонтировать 33 школы. Об этом сообщает региональное министерство образования.

В перечень объектов, которые планируется привести в порядок, попали школы Ачинска, Бородина, Красноярска, Железногорска, Зеленогорска, а также Березовского, Сухобузимского, Енисейского, Ермаковского, Новоселовского, Ирбейского, Уярского, Курагинского, Северо-Енисейского и Пировского районов, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Работы в 31 учреждении начнутся уже в этом году. Они пройдут по программе капремонта, созданной по инициативе президента РФ. Как объяснила министр образования Красноярского края Светлана Маковская, для координации программы бал создан федеральный общественный штаб. В скором времени планируется создать подобный штаб в регионе.

«В Красноярском крае более тысячи школ, примерно 20% из них построены еще в советское время и нуждаются в капитальном ремонте. Федеральные средства помогут нам обновить инфраструктуру образовательных учреждений, которые остро в этом нуждаются», — рассказала глава минобразования.

Сейчас прорабатывается вопрос организации образовательного процесса во время ремонта школ.