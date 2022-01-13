Женщина с младенцем на санках попала под авто в Иркутске

В Иркутске легковой автомобиль сбил женщину с 10-месячным ребенком, который ехал на санках. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, 13 января женщина переходила дорогу в непредусмотренном для этого месте на улице Сибирских Партизан. Вместе с 10-месячным ребенком на санках она попала под колеса Toyota Allion, пишет ИА IrkutskMedia.

Пострадавших доставили в больницу. Правоохранительные органы по факту наезда проводят проверку. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

10 января сообщалось, что в Новгородской области 14-летняя девочка едва не погибла, катаясь на «ватрушке», привязанной к автомобилю. У нее диагностировали сотрясение головного мозга. За рулем автомобиля находился 17-летний подросток.