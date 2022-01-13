В Москве проходит Гайдаровский форум «Россия и мир: приоритеты». Участники обсуждают ключевые векторы развития нашей страны, сообщает телеканал «Известия». На повестке также вопросы глобальной инфляции, восстановительного роста и многие другие важные экономические темы. Одна из сквозных тем — инициативы правительства РФ. Глубину дискуссий подчеркивает участие вице-премьеров. Спикерам предстоит выступить экспертами более чем в 80 сессиях.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.