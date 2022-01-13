Подрядчика на строительство нового детсада определили в Люберцах

В Люберцах Московской области определились с подрядчиком, который займется строительством нового детского сада. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

Подрядчика выбрали по итогам конкурса, им стала компания «Стройтрест-22». Она должна будет возвести трехэтажное здание детсада в микрорайоне 12 в Красной горке Люберецкого округа, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Согласно проекту, здание будет включать помещения для 14 групп детей разного возраста. В общей сложности учреждение рассчитано на 350 воспитанников.

В августе прошлого года в Подмосковье дали старт строительству 25 новых школ в 17 муниципалитетах региона. Новые учреждения появятся в Королеве, Чехове, Мытищах, Красногорске и других городских округах в рамках президентской программы развития образования.