Дорога жизни: как добраться на машине до полюса холода

Колымскую трассу, которая идет из Якутска через полюс холода Оймякон, можно назвать самой опасной и прекрасной из всех северных дорог. Путешествие по ней может стать незабываемым приключением. Как автомобилисты передвигаются на Крайнем Севере — в фотогалерее «Известий»