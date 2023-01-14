Дорога жизни: как добраться на машине до полюса холода

Колымскую трассу, которая идет из Якутска через полюс холода Оймякон, можно назвать самой опасной и прекрасной из всех северных дорог. Путешествие по ней может стать незабываемым приключением. Как автомобилисты передвигаются на Крайнем Севере — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Андрей Зима
-50 градусов — обычное дело для якутской зимы
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Фото: Андрей Зима
Не в каждое кафе можно зайти погреться. Это, например, не работает
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Фото: Андрей Зима
Кафе «Куба» — один из двух оазисов по пути в Оймякон, место традиционных остановок всех водителей, следующих к полюсу холода. Это последняя точка, где ловит мобильная связь и есть возможность выйти в интернет. Дальше — сплошная тайга и бесконечный холод
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Фото: Андрей Зима
В кафе обычно тепло и многолюдно
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Фото: Андрей Зима
Туалет здесь бесплатный, но неотапливаемый, и альтернативы нет
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Фото: Андрей Зима
Маршрутные такси на стоянке у кафе максимально загружены людьми и багажом. Это единственная возможность быстро, за 12–14 часов, преодолеть расстояние в тысячу километров
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Фото: Андрей Зима
Место силы, где обязательно надо что-то оставить духам, чтобы заручиться удачей в дороге. Здесь же бьет незамерзающий источник
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Фото: Андрей Зима
Аэропорт, построенный в 1940-е годы, работает и сейчас — самолеты начинают летать с приходом весны, когда якутская трасса становится наиболее опасной для передвижения
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Фото: Андрей Зима
Весной дорога начинает оттаивать и превращается в один сплошной каток
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Фото: Андрей Зима
За сопками начинается Колыма и совершенно иная дорога
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Фото: Андрей Зима
Тайга на рассвете — зрелище, которое путешественнику ни в коем случае нельзя проспать
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Фото: Андрей Зима
Если в пути что-то случилось, погибнуть на холоде человеку не дадут — передадут информацию, накормят, привезут топливо
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