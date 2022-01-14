Борьба с мусором в последние годы — темпы его накопления на планете выглядят угрожающими, он становится всё заметнее. Сразу досталось пластмассам, критика была жесткой: она не гниет, везде валяется, а ее переработка почти что «золотая». Последние 10 лет экологи активно настаивали на том, что пластик и упаковка из него наносят вред окружающей среде.

Давайте посмотрим, что даст запрет части одноразовой продукции. Пока неизвестно, что конкретно власти могут ограничить. Российский экологический оператор составил список из более чем 20 наименований упаковки, от которой можно отказаться.

В производстве изделий из пластмасс сегодня действует около 10 тыс. предприятий, на которых работают более 300 тыс. человек. Если в стране ограничат изготовление некоторых товаров, часть из заводов придется переоснащать, чтобы бизнес смог использовать другие материалы вместо пластика. Это потребует инвестиций на уровне €5–7 млн на каждое предприятие, около двух–трех лет внедрения. Причем, например, одноразовую посуду в стране производят как минимум 50 заводов. Некоторые из них получали бюджетные деньги на закупку оборудования от Фонда развития промышленности, которым управляет Минпромторг.

На этом расходы не закончатся, ведь за последние 50 лет полимерные материалы завоевали рынок потребительской упаковки. В пищевой сфере используют около 4 тыс. т первичного полистирола (сырья) в месяц. Если его исключить из оборота, то проблема переоборудования коснется и заводов пищевых изготовителей. К примеру, фасовочные линии птицефабрик сейчас настроены на использование вспененного полистирола. Пищевикам придется заменить свое оборудование на то, которое может использовать упаковку из других материалов. Даже если представить, что такой материал найдут (в бумагу курицу не завернуть), то модернизация опять потребует средств.

Получается, что альтернативы пластику обернутся серьезными расходами. Можно предположить — некоторые из них бизнес попробует переложить на плечи потребителей. Поэтому нельзя сказать, что отказ от одноразового пластика позволит сэкономить и сохранить окружающую среду. Как раз наоборот — его оплатят многие.

Важно понимать, что пластмассы — это современный синтетический материал, он может защитить упакованный продукт от кислорода, влаги и внешних бактерий. Плюс имеет максимальную пригодность для вторичной переработки. То есть одноразовые тарелки, стаканы, вилки и ножи легко переплавляются (а значит, это сырье можно вновь использовать). Главное — правильно собрать их.

Для этого нужна инфраструктура раздельного накопления отходов, которая в РФ пока не сформирована. Извлекать полезные материалы из завязанного пакета, который набит пищевыми отходами, полимерами, стеклом, металлом и бумагой, конечно, дорого. Зачастую это даже бессмысленно. Поэтому важно, чтобы население было заинтересовано собирать свои отходы раздельно, не смешивая их. Государство может стимулировать граждан — например, освобождать их от платы за вывоз уже разделенного и верно собранного мусора.

Инфраструктуру же для накопления и переработки разделенных отходов следует создавать за счет средств, полученных от уплаты экологических сборов производителями товаров. По нашему мнению, это основная задача Российского экологического оператора. При таком подходе люди сами будут заинтересованы собирать свои отходы раздельно, не смешивая и не превращая их в мусор.

Автор — генеральный директор Союза переработчиков пластмассы

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