Андрей Турчак поздравил «Известия» с днем российской печати

13 января секретарь генерального совета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак посетил офис МИЦ «Известия» и поздравил сотрудников с Днем российской печати.

Вручив памятный подарок, он пожелал сотрудникам здоровья, творческих успехов и всегда оставаться в центре событий.

«В этом году «Известиям» исполняется 105 лет. «Известия» занимают первые места по цитируемости и представляют собой современную мультимедийную платформу. Хотел бы пожелать вам всегда оставаться первыми. Уверен, что здоровая конкуренция с другими изданиями идет во благо вам, вашим читателям, зрителям», — отметил секретарь генерального совета «Единой России».

Он также поблагодарил сотрудников издания за профессионализм, внимание к проблемам людей, честное служение своей профессии и обществу.

Главный редактор газеты «Известия» Сергей Коротеев показал Турчаку исторические экспонаты архива газеты «Известия», а также рассказал о текущей работе редакции.

13 января в России отмечается профессиональный праздник работников периодической печати, СМИ, журналистов — День печати. Он приурочен к исторической дате — началу издания первой российской газеты, которая вышла в свет в этот день в 1703 году по указу Петра I.