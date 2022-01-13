Добровольная вакцинация детей «Спутником М» может начаться на будущей неделе

Вакцинация детей «Спутником М» может начаться на будущей неделе. Добровольно смогут привиться подростки от 12 до 17 лет, сообщает телеканал «Известия». Минздрав России зарегистрировал препарат 24 ноября. Вакцина состоит из двух компонентов. Дозы вводятся с интервалом в 21 день. Вакцинация подростков будет проводиться с согласия родителей или опекунов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.