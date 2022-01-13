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Порядка 200 псковичей добились признания принадлежности к народу сето

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В Псковской области 183 жителя Печорского района через суд добились признания принадлежности к народу сето. Речь идет о коренном малочисленном народе.

Установление национальности потребовалось заявителям для сохранения национальной идентичности, защите исконной среды обитания, традиционного образа жизни, промыслов и других прав, предусмотренных законодательством РФ, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу судов Псковской области.

По словам представителя заявителей, в Псковской области проживает более 200 человек национальности сето. Они поддерживают контакты, имеют общие традиции, культуру и быт, разговаривают на языке этого народа, передают культуру народа сето новому поколению.

Также в музее народности сето ведется книга учета народа, таким образом, каждый из числа этого малочисленного народа известен.

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