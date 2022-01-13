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Viber сообщил об итогах работы в 2021 году в России

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В России в 2021 году пользователи мессенджера Viber совершили порядка 4 млрд звонков. Об этом говорится в релизе компании, поступившем 13 января «Известиям».

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«Больше всего россияне звонили и писали друг другу на Новый год и 8 Марта, чтобы поздравить своих близких», — отмечается в сообщении.

В феврале россияне в среднем ежесекундно отправляли более 2,6 тыс. текстовых сообщений, а особой популярностью пользовались сообщества и чат-боты в Viber.

«По сравнению с 2020 годом количество сообществ выросло на 10%, а число чат-ботов увеличилось на 12%», — подчеркнули в компании.

Важным событием стал запуск AR-масок и фильтров дополненной реальности внутри приложения Viber. Маски созданы на основе технологии Snap Inc, компании — мирового лидера в области AR-масок и разработчика приложения Snapchat.

Только за первый месяц функцией воспользовались 2,8 млн пользователей из России. Россияне использовали AR-маски и фильтры для создания картинок, видео и GIF-анимаций более 11 млн раз.

«В этот непростой год, когда многим из нас из-за пандемии пришлось свести к минимуму личные коммуникации, Viber оживил переписки в мессенджере и сделал общение еще более интересным», — отметила директор по глобальному развитию Rakuten Viber Анна Знаменская.

По ее словам, в 2022 году компания продолжит реализацию интересных и полезных функций для общения.

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