Работу «Тамбовского бекона» приостановили из-за множества нарушений

В Белгородской области приостановлена работа завода по производству свинины торговой марки «Тамбовский бекон». Решение принято по результатам проверки Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора. Специалисты зафиксировали 23 нарушения требований природоохранного законодательства.

В ведомстве ИА «Абирег» рассказали, что было проверено несколько площадок откорма, расположенных западнее села Волчья Александровка в Волоконовском районе. В результате эксперты выявили нарушения в области охраны окружающей среды и сферы по обращению с отходами.

Производителя привлекли к административной ответственности. Предприятие обязали устранить нарушения в установленные законом сроки. Ведомство позже проведет внеплановую проверку для оценки того, как исполняются предписания.