Запуск чартеров на Камчатку и в Якутию планируется в 2022 году

Чартеры на Камчатку и в Якутию планируют запустить в 2022 году, сообщили в Минвостокразвития РФ. Кешбэк на турпутевки на Дальний Восток хотят увеличить до 40 тыс. рублей. В Хабаровске строят международный терминал, сообщает телеканал «Известия». Новые терминалы строят также в Новом Уренгое и в Петропавловске-Камчатском.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.