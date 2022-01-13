Украина из-за обнаруженных признаков пропаганды РФ запретила ввоз детских книг

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины не дал разрешение на ввоз еще трех детских книг из России. Причина отказа в импорте изданий — пропаганда государства-агрессора, передает телеканал «Известия». В книгах для малышей содержатся иллюстрации с символикой Российской Федерации, ее силовых и военных структур. По мнению украинских экспертов, эти книги являются примером пропаганды, цель которой — «милитаризация сознания детей». Ранее Государственный комитет по телевидению и радиовещанию Украины отказал в ввозе пяти детских книг с территории России.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.