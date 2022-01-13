Грушко оценил итоги заседания Совета Россия–НАТО

В Брюсселе завершилось заседание Совета Россия–НАТО. Замглавы российского МИД Александр Грушко отметил, что встреча была необходимой и стала встряской для альянса, передает телеканал «Известия». Основной темой обсуждений стали гарантии безопасности, которые предложила Москва.

«Почему не проводились заседания Совета Россия–НАТО много лет? Потому что не было предмета разговора. Сегодняшняя встреча хоть и прошла формально по инициативе генерального секретаря, но всем же понятно, что она стала возможной благодаря инициативе РФ, инициативе российского президента», — отметил Грушко.

Ключевое требование — отказ НАТО от расширения на восток. Решение принять в состав альянса Грузию и Украину немыслимо. Также Россию беспокоят военные учения рядом с нашими границами. Москва указала на деградацию системы контроля над оружием. США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу. Отвечая на вопрос «Известий», Грушко отметил, что на встрече удалось поднять вопросы, которые были на втором плане.

«В таком ключе, как они обсуждались сегодня, я не помню такой прямоты и остроты. Это был разговор по душам. И я думаю, что нам удалось донести до членов альянса, что ситуация становится нетерпимой и что в какой-то момент риски, связанные с продолжением нынешнего курса НАТО, могут перевесить те преимущества, которые они сегодня хотят извлечь», — заметил политик.

Москва указала на последствия в случае ухудшения ситуации. По словам Грушко, альянс должен учитывать роль России как гаранта мира на евро-атлантическом пространстве, если действительно нацелены на сотрудничество. Замглавы МИД отметил: с НАТО нет почти никакого сотрудничества. Альянс ставит главной задачей сдерживание нашей страны. В свою очередь Россия будет принимать все меры, включая военно-технические, для обеспечения безопасности. На переговорах стороны обсудили ситуацию на востоке Украины. Москва указала на единственный вариант решения конфликта — Минские договоренности. При этом Грушко отметил, что НАТО должна прекратить военное содействие Киеву. На заседании Россия предложила альянсу дать письменный ответ на все вопросы по гарантиям безопасности. Москва ждет от западных партнеров предложений на бумаге. Наша страна готова к диалогу, чтобы наладить отношения. РФ не исключает восстановления своей дипмиссии при НАТО. Заседание совета в Брюсселе стало вторым этапом консультаций. Назначены переговоры на венской площадке ОБСЕ.

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