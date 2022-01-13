Глава МВФ спрогнозировала экономические потрясения из-за пандемии коронавируса

Глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила об экономических потрясениях в этом году. Причины процесса — в медленных

темпах восстановления после пандемии, передает телеканал «Известия». В 2022 году может вырасти число стран, берущих у фонда кредиты, потому что Центробанки ужесточают денежно-кредитную политику. Многие развивающиеся страны увеличили свой госдолг. Важным фактором последних двух лет стала пандемия. Растет разрыв между развитыми и развивающимися странами.

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