Вильфанд пообещал опасную погоду в ближайшие дни в ряде регионов РФ

Ряд российских регионов в ближайшие дни ожидает опасная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг, 13 января.

Так, сильные осадки в ближайшее время ожидаются в Архангельской, Ивановской, Ленинградской и Московской областях, республиках Карелия и Коми, в Ненецком автономном округе, а также в Краснодарском крае. В республиках Северного Кавказа 13 и 14 января будет лавиноопасно.

«Очень сложная погода 13-15 января на юге России. Там будет понижение температуры такое, что в Крыму, в центральных регионах прогнозируется температура ночью ниже -10 градусов. В Краснодарском крае будет и снег, и мокрый снег, и дождь, причем осадки будут очень сильными в ряде районов. Также будет ветер до 20-22 м/с. В общем, опасная и сложная погода», — передает слова метеоролога ТАСС.

Также Вильфанд пообещал, что 14 января в Ивановской области и в Подмосковье «будет сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, гололедица».

12 января Роман Вильфанд рассказал, что на старый Новый год температура ниже климатической нормы ожидается только на юге Западной Сибири, однако 15 января там резко потеплеет. По его словам, самая холодная погода в новогоднюю ночь по старому стилю будет в Омской, Томской, Новосибирской областях и Красноярске.