Несколько школ отремонтируют в Выгоничском районе Брянской области
В Выгоничском районе Брянской области в 2022 году намерены отремонтировать ряд социальных учреждений. Об этом стало известно по итогам рабочего визита губернатора Александра Богомаза в район.
В Сосновском филиале Лопушской школы планируется отремонтировать кровлю и заменить оконные блоки. Также в учреждении приведут в порядок спортзал, пишет NASHBRYANSK.RU.
Масштабное обновление запланировано и в средней школе поселка Выгоничи. На работы выделят 36 млн рублей.
Кроме того, в муниципалитете намерены завершить строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса.