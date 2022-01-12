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Сроки открытия автовокзала перенесли в Петрозаводске

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Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил здание автовокзала в Петрозаводске, где продолжаются ремонтные работы. Подрядчик выполнил установку новых окон. Сейчас идет монтаж витражей. Строительные работы планируется завершить через два месяца. Затем наступит этап внутренней отделки помещений.

Как сообщили в пресс-службе правительства Карелии, рабочие уже возвели здание предрейсового осмотра. Подрядчик ждет доставку оборудования. По последним данным, обновленный автовокзал откроется для пассажиров в сентябре. Ранее указывались другие сроки — I квартал 2022 года, передает ИА «Карелinform».

Новая дорога соединит автовокзал с железнодорожным вокзалом в Петрозаводске. Проезжая часть пройдет вдоль железнодорожных путей со стороны Перевалки. Она соединит железнодорожный вокзал и улицу Чапаева. Дорога поможет существенно разгрузить центр города и упростит подъезд к поездам.

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