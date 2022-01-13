«Эта песня хороша — начинай сначала». Похоже, молдавская сторона решила проверить великодушие российского газового монополиста на прочность. «Молдовагаз» опять просит «Газпром» пойти на уступки и отсрочить срок платежа за газ до конца января. О таком решении комиссии по чрезвычайным ситуациям Молдавии сообщила пресс-служба кабмина республики, который, видимо, в первые дни наступившего года работал не покладая рук — судя по тому потоку новостей, который шел из Кишинева.​

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Сначала проснулись экономисты, которые посчитали, что в январе Молдавия будет закупать газ у компании «Газпром» по цене $647 за тысячу кубометров, а не по $550, как это было в декабре. Ну как проснулись, — просто молдавская сторона стала порционно выдавать информацию, каково общее безрадостное положение дел в республике на газовом рынке. Ведь не могли специалисты не понимать, что в январе стоимость газа будет выше, так как в последний месяц года цены январских фьючерсов на газ в Европе установили новый рекорд, превысив отметку в $2190 за тысячу кубометров.​

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Тут не лишним будет напомнить, что согласно пятилетнему контракту, который был заключен в конце октября после напряженных переговоров, цена формируется в конце месяца на следующий. Формулу стороны не раскрывали, но ряд источников сообщал СМИ, что новый контракт на 70% привязан к нефтепродуктовой корзине и на 30% — к спотовым ценам на газ в Европе. ​

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Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну с одной стороны сделал реверанс в сторону нового контракта, заявив, что он позволил республике за два месяца сэкономить около $335 млн, с другой предупредил, что «Молдовагазу» может не хватить €25 млн, чтобы расплатиться авансом с «Газпромом».​

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По его словам, «Молдовагаз» должен будет заплатить «Газпрому» в январе €63 млн, но может возникнуть проблема с выплатой €25 млн из этой суммы. При этом вести переговоры с банками о предоставлении кредита «Молдовагаз» начал конце декабря. «Вскоре у нас будет больше деталей по этому вопросу», пообещал Спыну.​

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А тем временем до конца этой недели Кишинев должен заплатить за поставленный газ в декабре и оплатить аванс за январь. По словам Спыну, он уже обсуждал с главой «Газпрома» Алексеем Миллером вопрос отмены аванса хотя бы за январь, но окончательное решение не принято.​

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Представители «Газпрома» соблюдают режим молчания в то время, как на информационном поле солируют представители Кишинева. Слово взял и экс-президент Молдавии Игорь Додон. Он обратился к властям республики с призывом запросить переговоры с Россией на высшем уровне, чтобы обсудить энергетический кризис. По его словам, Молдавию и ее граждан в ближайшие недели полностью накроет энергетический кризис с непомерным повышением тарифов и цен на большинство товаров и услуг.​

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При этом правительство предупреждает своих граждан, а точнее пугает тем, что тариф на газ для потребителей в Молдавии может вырасти на 30%, если закупочная цена топлива сохранится на уровне $647 за тысячу кубометров.​

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А ведь российская компания уже неоднократно шла на уступки для молдавской стороны. И тогда, когда уступила в цене и прикрыла глаза на историю с долгом, и когда, несмотря на ультиматум о приостановке поставок, позволила позже положенного срока (в ноябре) произвести оплату, речь шла о $74 млн.​

Как справедливо тогда отметил официальные представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, «молдавская сторона полностью признает правомерность действий «Газпрома», который «в виде исключения, проявляя добрую волю и понимание, в какой сложной ситуации могут оказаться граждане Республики Молдова, согласился с этой просьбой». Он лишний раз подчеркнул, что «Газпром» рассчитывает на абсолютное выполнение Молдавией своих контрактных обязательств в будущем и выплату текущих платежей за газ в срок.

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Но, как мы видим, не получается в срок. И сегодня всех волнует, каким будет решение «Газпрома». Диалог с Молдовой проистекает не только в разгар сильнейшего в истории газового кризиса в Европе, когда только ленивый европеец не обвинил российского поставщика трубопроводного газа в его причинах, но и в тот момент, когда решается вопрос сертификации проекта десятилетия — газопровода «Северный поток – 2».

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Вероятно, сейчас руководство «Газпрома», взвешивая все за и против — твердость соблюдения​ условий​ контракта и экономическую принципиальность против имиджевой составляющей и широтой своего великодушия —​ размышляет о том, как поступить. Конечно, в контракте прописаны штрафные пени, но это не решает проблему, и ответа на вопрос «как поступить» сейчас у «Газпрома», похоже, нет. Во всяком случае, пока его представители не выступили с очередным ультиматумом. А их в конце прошлого года мы слышали дважды, и дважды «Газпром» шел на уступки. Станет ли третий раунд решающим, узнаем совсем скоро.​

Автор — эксперт Межотраслевого экспертно-аналитического центра Союза нефтегазопромышленников России (МЭАЦ СНГПР), руководитель проекта Tekface

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