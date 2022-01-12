Участок трассы Москва–Казань начали строить в Нижегородской области

Строительство трассы М-12 Москва–Казань стартовало в Нижегородской области. На объекте задействованы тысячи рабочих, сообщили в компании «Автодор». Работы на четвертом и шестом этапах начались в первые дни января. В настоящее время на пятом этапе, в Нижегородской области, идет мобилизация рабочей силы. На территории региона протяженность трассы составит 275 км. Работы по возведению федеральной трассы проходят также и в соседних субъектах, в частности во Владимирской области и Республике Чувашия.

На объекте в начале года трудилось порядка 5,7 тыс. рабочих, а количество задействованной техники равнялось 2,05 тыс. К концу новогодних каникул численность рабочей силы должна была возрасти до 12,5 тыс., а специализированной техники — до 3,5 тыс., передает ИА «НьюсНН».

Напомним, готовность первого и третьего этапов четвертой очереди обхода Нижнего Новгорода составляет 60%. Дорожники успели сделать все запланированные на этот год работы по расширению проезжей части. В частности, на 467–468-м км появились разворотная петля, а также две площадки отдыха. В целом работы по строительству основного хода автодороги выполнены на 70%. На весну запланирована укладка верхних слоев асфальта. Зимой продолжится строительство двухуровневой транспортной развязки у Малиновки на 473-м км. Мост через реку Алферовка готов на 60%.