Молдавия хочет попросить Россию об отсрочке оплаты поставок газа
Молдавия попросит Россию об отсрочке платежа за газ. Кишинев хочет перенести дату расчета на конец этого месяца. Ситуацию на топливном рынке страны обсудила Комиссия по ЧС. В январе газ в Молдавии подорожал до $646 за 1 тыс. куб. м. При этом поставки из России обходятся Кишиневу дешевле альтернативы, передает телеканал «Известия». На биржах Европы стоимость топлива находится на уровне $1 тыс. Молдавия собиралась на этой неделе погасить долги перед Москвой. Также власти страны просят отменить авансовые платежи за поставки. В октябре 2021 года руководство государства ввело режим ЧП в энергетическом секторе. Соглашение с «Газпромом» заканчивалось, был большой долг. В конце года стороны заключили новый пятилетний контракт. РФ пошла Молдавии навстречу, Кишинев сэкономил $335 млн.
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