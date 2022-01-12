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Конкурс РДШ завершится специальным событием на MBFW Russia

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Открыт прием заявок на всероссийский конкурс «Министерство школьной моды Российского движения школьников (РДШ)» на сайте рдш.рф. Победители конкурса соберутся в Москве для участия в специальном событии на подиуме Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, а также в мастер-классах и съемках. Амбассадором проекта стала Лина Дембикова, звездный стилист и телеведущая.

В конкурсе «Министерство школьной моды РДШ» для будущих дизайнеров и стилистов представлены четыре номинации: «Апсайклинг», «Платье мечты для ковровой дорожки», «Сам себе стилист», «Конструктор школьной формы РДШ». Участвовать можно в одной или сразу нескольких номинациях. Для этого необходимо в период до 28 января полностью пройти образовательную программу и сдать творческие работы, после этого участникам будет открыт доступ к выполнению конкурсного задания, по итогам которого экспертный совет определит победителей.

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» создана указом президента РФ Владимира Путина 29 октября 2015 года. В настоящий момент РДШ объединяет более 25 тыс. школ — это более 1,5 млн участников из 85 субъектов РФ, среди которых школьники, их родители и учителя. РДШ реализует федеральные проекты различной направленности: экология, добровольчество, медиа, спорт, дизайн, самоуправление.

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