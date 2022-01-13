11 января 2022 года Северная Корея произвела очередной успешный запуск гиперзвуковой ракеты. Как сообщили северокорейские средства массовой информации, за испытаниями лично наблюдал генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК), председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) товарищ Ким Чен Ын. Пуск был проведен Академией национальной обороны. Отделившаяся от запущенной ракеты гиперзвуковая планирующая боеголовка совершила полет на 600 км, а далее выполнила боковой маневр по курсу на 240 км. И в итоге поразила морскую мишень на совокупной дальности в тысячу километров. При этом неделей ранее, 5 января 2022 года в КНДР также был выполнен успешный пуск гиперзвуковой ракеты, боеголовка которой маневрировала, отклонившись на 120 км, и поразила мишень на расстоянии 700 км. Любопытно, что в информации о пуске 5 января северокорейские СМИ упоминают успешную работу ампульной двигательной системы в зимних условиях.

Подобные испытания заставляют задуматься о финансовых и технологических возможностях Северной Кореи, которую принято считать бедным государством. Ведь, если верить редким фотографиям, то 5 и 11 января испытаны, соответственно, второй и третий тип гиперзвуковых управляемых боевых блоков для баллистических ракет средней дальности. Такие изделия северокорейцы запускают с многоосных мобильных пусковых установок. Создание и проведение испытаний разных образцов гиперзвуковых боевых блоков сами по себе сложнейшие технические задачи. Подобная демонстрация показывает высокий и передовой уровень северокорейских ракетных технологий.

Напомню, сейчас только у России на вооружении стратегических ядерных сил есть межконтинентальный ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковой управляемой боеголовкой. Испытания же подобных боевых систем, кроме России, пока проводили только США, Китай и теперь Северная Корея. При этом, конечно, в подобных системах могли бы быть заинтересованы все страны, где на вооружении есть баллистические ракеты любой дальности.

В чем основная особенность гиперзвуковой маневрирующей боеголовки? Из-за относительно низкой «приатмосферной» траектории такая боеголовка будет обнаружена средствами противоракетной обороны заметно позже, чем ее обычные баллистические собратья, которые летят по высокой традиционной траектории. Поразить противоракетами такую боеголовку также будет весьма проблематично. Она постоянно маневрирует на нисходящей финальной части траектории полета.

Повысить шансы на поражение маневрирующих гиперзвуковых боеголовок можно будет в случае применения самонаводящихся высокоманевренных и также гиперзвуковых противоракет. Но такие пока есть только на бумаге. Да, конечно, можно было бы поражать эти боеголовки почти мгновенно лазерами, но создание лазеров такой мощности пока невозможно. Можно было бы создавать на пути таких боеголовок облака осколков, которые служили бы чисто механической преградой для высокоскоростных боевых блоков. Но это крайне затратно и требует создания просто невероятного количества заградительных ракетных рубежей. В общем, сегодня такая боеголовка остается уникальным и достаточно точным оружием. С высокой долей вероятности можно утверждать, что ни одна современная система ПРО не сможет ее сбить.

Зачем такие ракетные системы нужны КНДР? Вероятно, Пхеньян хотел бы гарантированно поразить ядерными боеголовками любые цели, которые будут находиться в радиусе досягаемости ракет в случае военного конфликта. Думается, что испытываемые сейчас ракеты могут могут «достать» объекты на дальностях до 1 тыс. км. Это означает, что под их прицелом может оказаться вся Южная Корея, а также практически вся Япония и омывающие Корейский полуостров моря.

С ядерной боеголовкой такой блок сможет поразить и корабельную группировку — вопрос лишь в получении координат ее местоположения и в том, чтобы корабли не успели уйти из указанной точки координат. Не уверен, что северные корейцы уже могут делать самонаводящиеся боевые блоки. Но если они освоили гиперзвуковые технологии, то вполне смогут и решить вопрос повышения точности таких боеголовок. В итоге такими ракетами можно будет не только точно стрелять по неким координатам на земной поверхности, но в перспективе поражать и сложные движущиеся цели.

Еще одна вероятная причина столь усиленного внимания Северной Кореи к гиперзвуку. Пока Пхеньян не может похвастаться большим количеством ядерных боеголовок. Арсенал КНДР заметно меньше, чем возможное количество важных целей, которые могут появиться во время войны. Поэтому ракетные силы КНДР хотели бы гарантировано поразить все запланированные к уничтожению объекты. И для решения этой задачи самый надежный способ — гиперзвуковой управляемый боевой блок, который почти невозможно сегодня сбить. Таким образом Северная Корея решает вопрос неотвратимости ответного удара. В это случае главный вопрос заключается только в одном — успеют или нет северокорейские ракетчики выйти на стартовые позиции и выполнить пуск своих смертоносных ракет. Или противник сможет уничтожить пусковые установки еще на марше. Но если пуски произойдут, то почти все ракеты долетят до своих целей и уничтожат их.

Автор — военный эксперт, главный редактор портала Militaryrussia

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