Свыше 6 тыс. детей отдохнули в лагерях Татарстана во время каникул

Больше 6 тыс. детей отдохнули в загородных учреждениях и лагерях дневного пребывания во время новогодних каникул в Татарстане.

По словам первого заместителя министра по делам молодежи Рината Садыкова, основной задачей было создание комфортных условий проживания и питания, а также предоставление широкого выбора смен по тематике, местоположению и концепции. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

«Особенно важно для нас вовлекать в программы различные категории детей — детей с ограниченными возможностями здоровья, попавших в сложную жизненную ситуацию», — отметил Садыков.

Со 2 по 8 января впервые после ремонта принял детей этнолагерь «Мирас — Наследие». В мероприятиях участвовали 79 детей.

Министерство получает обратную связь от родителей через социальные сети, а также через руководство лагерей.