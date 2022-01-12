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Численность сибирских косуль уменьшилась в Удмуртии

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Количество сибирских косуль сократилось на территории Удмуртии. При этом специалисты называют численность животных стабильной.

Охотничий заказник «Потерянный ключ» занимает площадь 16 тыс. га в Якшур-Бодьинском районе. По словам министра природы республики Дениса Удалова, там проходят реакклиматизацию сибирские косули, а также выращиваются лоси и кабаны.

«В 1999 году в заказник завезли 300 сибирских косуль, после чего благодаря проводимым биотехническим мероприятиям и осуществлению охраны охотничьих угодий Удмуртской Республики сохраняется их стабильная численность. В 2020 году она составляла 167 особей, в 2021 году — 110», — цитирует Удалова Udm-info.ru.

В 2022 году в Удмуртии создадут шесть памятников природы регионального значения, четыре из которых расположатся в Ижевске. Кроме того, для 19 территорий установят охранные зоны.

Всего в республике находятся 134 особо охраняемые природные территории общей площадью 396,1 тыс. га.

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