Большинство инвесторов ожидают цену нефти выше $60 до 2024 года. Таковы результаты исследований Boston Consulting Group. Мнение высказали 70% респондентов. Согласно опросу, высокими останутся и цены на газ, передает телеканал «Известия». Долгосрочные ожидания менее позитивные. Инвесторы ожидают пика потребления нефти до 2030 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.