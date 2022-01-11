Возбуждено дело после взрыва газа в жилом доме в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске после взрыва газа и пожара в квартире жилого дома возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Инцидент случился днем во вторник, 11 января, в здании на улице Южно-Сахалинской. Погиб хозяин квартиры. Из подъезда эвакуировали шесть жильцов, в том числе одного ребенка. Еще одного человека спасли из огня.

По предварительной версии, причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с баллоном газа, предназначенного для бытовых целей. В ходе осмотра дома видимых повреждений не обнаружено. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Сахалинской области.

Для установления причин смерти мужчины и пожара назначены судебные экспертизы. Конструкции дома и соседние квартиры не пострадали.