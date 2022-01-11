Пешеходная ледовая переправа через Оку открылась в Рязанской области

В Шиловском районе Рязанской области обустроили пешеходную ледовую переправу на реке Ока. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Зимнюю дорогу открыли 11 января в поселке Юшта. Ее ширина составляет 5 м, а расчетная толщина льда — 0,2 м, пишет 62INFO.ru.

Отмечается, что переправа однополосная. Спасатели призывают соблюдать правила безопасности при выходе на лед.

В конце 2021 года сообщалось об открытии всех ледовых переправ на территории Омской области. 30 декабря была открыта девятая переправа, которая соединяет село Знаменское и деревню Качуково. Толщина льда достигала 40 см.