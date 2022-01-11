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В Британии выпустят марки в честь Rolling Stones

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Теперь не только в мультфильмах и на обложках журналов. В Британии выпустят марки с легендарными The Rolling Stones, передает телеканал «Известия». Серия будет состоять из 12 почтовых знаков. На восьми марках изобразят самые выдающиеся концерты. На двух миниатюрах поместят изображение участников группы. Еще два вида марок отвели для коллажей из афиш. Живые «роллинги» сами выбирали эскизы для марок. В этом году The Rolling Stones отмечают свое 60-летие. Выпуск почтовых знаков в Британии — важное событие. За всё время на марках появлялись лишь четыре музыкальные группы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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