Омбудсмен уточнила информацию о погибших и пострадавших детях в ходе беспорядков в Казахстане

Омбудсмен уточнила информацию о погибших и пострадавших детях в ходе беспорядков в Казахстане

2022-01-11 15:21:38

2022-01-11 15:21:38

2022-01-11 15:21:38

2022-01-11 15:21:38

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