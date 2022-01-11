Первые беспилотные такси появятся в Москве в феврале

Будущее оказалось ближе, чем можно было представить. Первые беспилотные такси появятся в Москве уже в феврале. Правительство согласовало детали регулирования программы экспериментального правового режима. Принять и опубликовать документ планируют в этом месяце, сообщает телеканал «Известия». Программу запуска беспилотных такси разработало Минэкономики. Сначала маршрут беспилотников ограничат 18 улицами в центре столицы. Параллельно испытания пройдут в Иннополисе и центре «Сириус».

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