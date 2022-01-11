Несмотря на начавшиеся 10 января переговоры РФ и США о выходе из нынешнего серьезнейшего кризиса, способного стать судьбоносным в случае их провала, в Штатах новости об этих контактах не занимают много места в мейнстримовских СМИ. Американцев больше интересует, как разрешить длинный список внутренних проблем, таких как рост цен и преступность, хаос на южных границах, новые волны коронавируса с миллионом заражений в день, штурм конгресса и его последствия, которые часть политиков определяет как существование в стране уже не международного, а внутреннего терроризма.

Согласно опросам общественного мнения, подавляющее большинство граждан США хотят, чтобы правительство решало именно эти вопросы, и лишь малая часть — не более 10% — отдают приоритет внешней политике.

Однако тех, кто в США определяет внешнеполитический курс страны, мало интересует мнение рядовых граждан. Демократия, западные ценности, международное право — для элит это пустые звуки, которые используются как дымовая завеса для продвижения собственных интересов, имеющих мало общего с предпочтениями избирателей. При необходимости ими можно пренебречь, если они мешают достижению целей, причем даже если при этом страдают их ближайшие союзники, как в случае с «Северным потоком – 2».

Цель не скрывается — безусловное мировое лидерство, а НАТО, 750 военных баз США в 80 странах мира плюс военный бюджет, превышающий суммарный бюджет последующих 10 стран, — силовые инструменты для ее достижения. Взобравшись на мировой олимп после крушения СССР, сторонники однополярного мира отказываются признавать, что эпоха этого короткого исторического явления прошла. Все страны, не согласные с этим, ими причисляются к диктаторским или авторитарным, а те, кто еще осмеливается претендовать на право отстаивать собственные интересы безопасности, подвергаются различного рода санкциям.

В случае России помимо экономических ограничений это поддержка внутренней оппозиции и организация цветных революций в граничащих с ней государствах. Интеграция стран бывшего СССР в НАТО являлась самым болезненным действием для РФ, но до недавнего времени Москве нечего было этому противопоставить, кроме отрезвляющей риторики, как, например, во время знаменитой Мюнхенской речи Владимира Путина 10 февраля 2007 года. Однако уже в 2008-м, после того как Грузии пообещали будущее включение в НАТО и воодушевленный этим решением Михаил Саакашвили совершил вооруженное нападение на Южную Осетию, РФ впервые перешла от слов к делу и применила военную силу.

Следующий этап произошел в феврале 2014-го после государственного переворота на Украине при открытой поддержке США и ЕС. Ответ России — принятие Крыма в состав страны и поддержка населения ДНР и ЛНР. Однако на этом большая игра на геополитической шахматной доске не закончилась.

В настоящее время начался ее третий тур, который может оказаться решающим в самом широком смысле. Разговоры о третьей мировой и конце света уже ведутся не только в каких-то сектах, но и в экспертных сообществах и мейнстримовских СМИ. Известные политологи не только анализируют ход событий, но и цитируют соответствующие пассажи из Библии.

Как сообщила газета Washington Times, профессура Католического университета в Вашингтоне с коллегами пытается через Ватикан инициировать форум руководства религиозных лидеров различных конфессий для поисков выхода из кризиса там, где политикам это пока не удается. В то же время накануне встречи в Женеве сторонники жесткого курса критиковали Джо Байдена за сам факт согласия на переговоры, называя предложения России о гарантиях безопасности ультиматумом и требуя отвергнуть их еще до начала обсуждений.

Двадцать пять в основном бывших госчиновников из числа сторонников однополярного мира опубликовали обоснование такой позиции на сайте Атлантического совета (признан в РФ нежелательной организацией).

Были и другие, более разумные голоса, которые соглашались с многими пунктами российских предложений и призывали к поискам компромиссов. Письмо с таким призывом, подписанное руководством 15 известных неправительственных организаций, было отправлено 8 января президенту Джо Байдену, госсекретарю Энтони Блинкену и спикерам палаты представителей и сената Нэнси Пелоси и Чаку Шумеру.

К сожалению, судя по риторике Блинкена, тот склоняется скорее к первой группе и им подобным. И хотя высказывания его заместителя Уэнди Шерман после переговоров с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым были более сдержанными, уже очевидно, что речи о выполнении Западом всех положений, изложенных в российских предложениях, ждать не приходится.

Зная настроения в НАТО и ОБСЕ, там также ожидать прогресса особо не стоит. Нет теперь в большой политике и Ангелы Меркель, которая могла бы своим авторитетом переломить ситуацию, а у президента Франции Эммануэля Макрона такое количество внутренних проблем, что заменить отошедшего от дел канцлера он не в состоянии.

Резюмируя, с большой вероятностью, можно сказать: поскольку вряд ли заявления Владимира Путина, Сергея Лаврова и Сергея Рябкова о возможности принятия военно-технического ответа были голословными, самая большая интрига на сегодняшний день — в чем конкретно он заключается. Ответ мы узнаем очень скоро. Но хочется верить, что до этого дело не дойдет.

Автор — политолог, президент Американского университета в Москве

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