Британская JCB намерена заключить специнвестконтракты в РФ

Британская компания займется производством экскаваторов в РФ. JCB намерена заключить специнвестконтракты. Компания будет выпускать спецтехнику по своей технологии. Фирма подала две заявки на регистрацию технологий с последующим выходом на рынок, передает телеканал «Известия». Речь идет также о производстве телескопических погрузчиков. После регистрации компания должна победить в конкурсе.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.