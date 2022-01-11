Политолог спрогнозировал непубличную реакцию США на требования России

США непублично могут пойти на уступки России — такое мнение высказал политолог Александр Рар. Однако итоги переговоров подводить слишком рано, передает телеканал «Известия».

«Сейчас о результатах или, скажем, о позитивных и каких-то конкретных результатах переговоров можно реально судить только после того, как проведутся следующие консультации, следующие переговоры уже в рамках Россия–НАТО и Россия–ОБСЕ. После этого марафона, серьезного марафона, трехдневного, где, в принципе, Россия разговаривает с «великой державой» США, с главной военной организацией Запада НАТО, с ОБСЕ, о вопросах корректировки европейской безопасности, после этого у нас будет результат», — отметил эксперт.

При этом на публике Вашингтон будет и дальше отстаивать свои позиции, считают эксперты. Например, США не смогут открыто отказать Украине и Грузии в месте в НАТО.

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