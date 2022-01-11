Южнокорейское агентство Yonhap передает, что КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря. В Пхеньяне информацию пока не подтверждают, передает телеканал «Известия». В свою очередь японский телеканал NHK предположил, что КНДР произвела пуск баллистической ракеты. Пхеньян запускал ракету в прошлую среду — впервые с октября. Тогда КНДР впервые в 2021 году испытала новую баллистическую ракету подводных лодок.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.