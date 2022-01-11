Правоохранители изъяли 30 кг марихуаны у жителя Хабаровского края

Правоохранители Хабаровского края изъяли 30 кг марихуаны у жителя села Кукан. Об этом стало известно во вторник, 11 января.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории частного домовладения 39-летнего подозреваемого полицейские обнаружили пять бидонов и полимерные пакеты с растительной массой с характерным запахом. Согласно исследованию, изъятое является марихуаной общим весом более 30 кг», — говорится на сайте «МВД Медиа».

По словам подозреваемого, летом 2021 года он обнаружил в лесу кусты дикорастущей конопли. Тогда он собрал растения и хранил их в высушенном виде для собственного потребления.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

15 октября полицейские сообщили об уничтожении небольшой плантации конопли на территории Тамбовской области. Сообщается, что во время рейдовых мероприятий в Жердевском районе сотрудники полиции обнаружили у местного жителя 30 г наркотического средства марихуаны.