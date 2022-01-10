Прямой эфир
Спорт
«Зенит» объявил о переходе Сергеева из «Крыльев Советов»
Общество
Метеоролог рассказал о «погодной лихорадке» в ряде регионов России
Политика
Песков подтвердил отсутствие в планах новых контактов Путина и Байдена
Мир
Россиянам будет доступна бесплатная связь в Казахстане с 12 по 19 января
Общество
В прокуратуре сообщили о сокращении числа преступлений в Москве в 2021 году
Недвижимость
Участники рынка заявили о росте доли ипотечного платежа до 18,6% за три месяца
Общество
В Госдуме предложили отменить роуминг для оказавшихся в зонах ЧП россиян
Мир
В МИДе указали на неприемлемость попыток США и НАТО запугать РФ
Наука
Ученые назвали 2021 год одним из самых теплых в истории
Экономика
Стоимость биткоина опустилась ниже $40 тыс. впервые за полгода

Новый завод пребиотиков возвели в Липецкой области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Данкове Липецкой области завершили строительство первого в России завода пребиотиков из топинамбура. Об этом сообщается на инвестиционном портале региона.

Сейчас ООО «ИстАгро Дон» запускает предприятие в работу. Мощности завода рассчитаны на переработку почти 20 т топинамбура в час.

Производственные процессы будут происходить в автоматическом режиме. Как отмечает ИА «Абирег», изначально запустить завод намеревались осенью 2021-го.

По данным агентства, уже сейчас на предприятии планируют расширение. Вторая очередь позволит выпускать инулин и олигосахариды в форме порошка. Сроки реализации проекта при этом не называются.

Завод возведен на территории особой экономической зоны «Данков». Стоимость реализации проекта составила 2,7 млрд рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021