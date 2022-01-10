Новый завод пребиотиков возвели в Липецкой области

В Данкове Липецкой области завершили строительство первого в России завода пребиотиков из топинамбура. Об этом сообщается на инвестиционном портале региона.

Сейчас ООО «ИстАгро Дон» запускает предприятие в работу. Мощности завода рассчитаны на переработку почти 20 т топинамбура в час.

Производственные процессы будут происходить в автоматическом режиме. Как отмечает ИА «Абирег», изначально запустить завод намеревались осенью 2021-го.

По данным агентства, уже сейчас на предприятии планируют расширение. Вторая очередь позволит выпускать инулин и олигосахариды в форме порошка. Сроки реализации проекта при этом не называются.

Завод возведен на территории особой экономической зоны «Данков». Стоимость реализации проекта составила 2,7 млрд рублей.