Генеральный секретарь НАТО заявил о возможности диалога с Россией

Йенс Столтенберг заявил, что все страны НАТО готовы договариваться с Россией. Альянс хочет провести переговоры в духе доброй воли о расхождениях и спорных темах, передает телеканал «Известия». Генсек НАТО заявил, что намерен идти путем дипломатии и политических шагов. Он также уверен, что переговоры с нашей страной растянутся на серию встреч. Кроме того, Совет РФ–НАТО генсек назвал важнейшей площадкой для диалога.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.