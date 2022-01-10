Озеро на острове Татышев благоустроят в Красноярске

Пляжную зону обустроят на озере острова Татышев в Красноярске. Мэрия ведет поиски подрядчика, который разработает проектную документацию.

Предполагается, что рекреационная зона появится рядом с Виноградовским мостом. на территории пляжного комплекса обустроят три бассейна с душевыми, раздевалками и камерами хранения. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia. Кроме того, планируется обустройство зоны отдыха с шезлонгами, сцены, бар-кухни и детской площадки.

С южной стороны озеро отделят от реки Енисей с помощью дамбы, на которой появятся прогулочные дорожки. Кроме того, специалисты укрепят берег озера и обустроят зоны для занятий йогой.

На южном мысе будет открыта смотровая площадка с подсветкой. Железобетонные контрфорсы превратят в арт-объект.