Буквально на днях — 12 января — начнется чемпионат Европы по фигурному катанию, последний старт для российских фигуристов перед Олимпийскими играми. Нашу страну на нем представят все сильнейшие спортсмены по итогам национального первенства, кроме Михаила Коляды, снявшегося из-за травмы. Зато сможет проявить себя Андрей Мозалев, который в очном споре с Евгением Семененко решит, кто отправится на Олимпиаду.

В любом случае чемпионат Европы важен. Это последний старт перед Пекином-2022, где можно набрать хороший рейтинг. В наше время он много значит, поэтому я считаю, что нужно кататься, и нужно делать это хорошо. Соперники не дремлют. Как показывает практика, те, кто едет в роли фаворитов, часто, к сожалению, не выигрывает. Уверена, наши будут хорошо готовы. Лишний раз конкурентам показать, что российские спортсмены находятся в хорошей форме, тоже важно — с точки зрения психологии.

В Эстонии спортсменов будут тестировать каждый день. Сейчас никто не застрахован от этого вируса. Сюрпризов можно ждать. Но будем надеяться, что Россию это обойдет стороной.

Состав на Игры могут поменять после чемпионата Европы. Но так всегда было. Все к этому привыкли и адаптировались. Не думаю, что это будет чем-то новым. Напряжение сохраняется, потому что Федерация фигурного катания России имеет право изменить состав. Это заставляет держать себя в собранном состоянии и лишний раз не расслабляться.

Будут смотреть на прокаты, а не на занятое место, потому что чемпионат Европы — не самый сильный турнир конкретно для девушек. Будут принимать во внимание прокаты и оценки.

Думаю, что все будут пытаться бороться с Камилой Валиевой. Это правильно. Конкуренция — двигатель прогресса. И Анна Щербакова, и Александра Трусова видят Камилу каждый день на тренировках, знают свои минусы, ее плюсы, понимают, что нужно подтягивать, чтобы составить ей реальную конкуренцию.

Михаил Коляда пропустит этот турнир. Травмы — это всегда плохо и обидно, но они дают возможность реализовать себя другим, показать свои возможности.

Заслужил ли Коляда место в сборной на Олимпиаде? Раз вопрос не поставлен о его замене, значит, да. Пропуск чемпионата Европы особо не скажется на его оценках, потому что если он катается хорошо, то он в принципе способен выигрывать у многих. Единственное, обидно, что он лишается потенциального титула. Но так складывается судьба, с этим ничего не поделаешь.

Шансы на победу у российских одиночников хорошие, так как наши мальчики показывают в последнее время высокий уровень, начинают подбираться к нашим девушкам — катаются более стабильно, с более сложным контентом, чем раньше. Каждый из них готов составить конкуренцию всем и даже претендовать на золото. Здесь вопрос в чисто психологической составляющей — кто окажется сильнее и прочнее в этом плане. Все соперники готовятся, никто не расслабляется, поэтому у них тоже есть все шансы на победу. Морису Квителашвили и Даниэлю Грасслю и проще, и сложнее — они более опытные.

В парном катании на чемпионате России у всех были разные прокаты, но мне кажется, Анастасия Мишина / Александр Галлямов показывают на последних стартах стабильное и уверенное катание. Думаю, лидерство будет за ними. Но есть и другие опытные парники, которые уже стояли на высших ступенях пьедестала ЧЕ, они тоже не собираются уступать.

Все понимают, что это последний старт, на котором можно показать себя в лучшем виде, и что они будут бороться за лидерство и на Играх тоже. Никто отступать не будет. Нас ждет интересный чемпионат.

Не стоило ли сняться Виктории Синициной / Никите Кацалапову вслед за Габриэлой Пападакис / Гийомом Сизероном? Тренерам тут виднее, что лучше. Раз они едут, значит, им нужны эти прокаты. Лишний раз можно показать, что они лучшие, приехать в Пекин в ранге чемпионов континента. Много всяких причин, почему стоит ехать.

Хорошие шансы подняться на подиум и у дебютантов ЧЕ Дианы Дэвис / Глеба Смолкина. Нужно кататься и заявлять о себе, дальше совершенствоваться, занимать место на следующий цикл поближе к лидерам. Это скорее работа на перспективу.

Автор — бронзовый призер чемпионата России в одиночном катании, участница чемпионата Европы в парном катании вместе с Александром Энбертом

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