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Директор Saxo Bank уверен в запуске «Северного потока – 2» в 2022 году

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В Дании уверены в запуске «Северного потока – 2» во второй половине 2022 года. Заявление сделал директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен, передает телеканал «Известия». По его словам, кроме политических соображений, запуску проекта ничто не мешает. Сертификация газопровода временно приостановлена. Как сообщалось ранее, Германия вынуждена согласовывать все энергетические проекты с ЕС.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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