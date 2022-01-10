В Лос-Анджелесе состоялась 79-я церемония вручения премии «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Золотой глобус». Мероприятие состоялось в закрытом формате, передает телеканал «Известия». Лучшим актером в драматическом фильме стал Уилл Смит. Награду артист получил за роль в картине «Король Ричард». Лучшей драматической ролью признали работу Николь Кидман в фильме «Быть Рикардо». Лучшими актрисой и актером сериалов стали Кейт Уинслет и Майкл Китон. Члены жюри отметили их роли в «Мейр из Исттауна» и «Ломке». Статуэтки также получили певица Билли Айлиш и режиссер Джейн Кэмпион. Айлиш исполнила саундтрек к фильму «Не время умирать». Кэмпион наградили за киноленту «Власть пса».

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