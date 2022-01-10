Штормовое предупреждение объявлено на Сахалине

На севере Сахалина объявили штормовое предупреждение, передает телеканал «Известия».

В Охинском районе бушует метель и ветер с порывами до 15–20 м/с. В МЧС порекомендовали не выезжать из населенных пунктов, отложить выезды на рыбалку и охоту остерегаться обрывов ЛЭП. Возможны падения деревьев, опор столбов и элементов зданий. В усиленный режим переведены коммунальные службы.

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