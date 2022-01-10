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Фронтмен Depeche Mode Дейв Гаэн рассказал о своем новом альбоме

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В декабре 2021 года вышли коллекционное переиздание классики rockumentary «Depeche Mode «101» Д.А. Пеннебейкера и новый сольный релиз вокалиста культовых британцев Дейва Гаана — студийный альбом Imposter (Dave Gahan & Soulsavers), выдержанный в эстрадной крунинг-эстетике.

Фронтмен Depeche Mode рассказал «Известиям» о том, как, где и для чего создавались эти пластинки, какую песню просил записать Джеймс Хетфилд и что бывает после тура из 130 концертов.

«Идея создания Imposter’а и работа над ним действительно открыли во мне какие-то новые чакры. Я подумал: «Ничего себе, а я всё еще могу получать удовольствие от занятий музыкой и жить в гармонии со своим голосом!»

Музыкант признался, что действительно выгорел после последнего тура Depeche Mode и начал дискутировать с продюсером Ричем Мачином на тему песен и исполнителей, которые повлияли на них. В таких песнях, как The Dark End of the Street Дэна Пенна / Джеймса Карра или Not Dark Yet Боба Дилана, по словам Гаэна, отражается его собственная жизнь. Он не знал бы, как их петь, будучи 18-летним.

Дейв Гаэн — британский музыкант, певец и автор песен, наиболее известен как вокалист электронной группы Depeche Mode с момента ее образования в 1980 году. Soulsavers — музыкальная формация продюсера и музыканта Ричи Мачина. В послужном списке Soulsavers семь собственных студийных альбомов, в записи которых принимали участие такие звезды, как Марк Ланеган (Screaming Trees), Майк Паттон (Faith No More) и Джейсон Пирс (Spiritualized), а также ремиксы музыки от Starsailor и Depeche Mode.

В конце этого года фронтмен Depeche Mode выпустил уже третью по счету пластинку с Soulsavers и Ричи Мачином.

Подробности читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Мне вообще не хотелось писать новые песни»

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