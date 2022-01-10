В НРА предсказали двузначную ключевую ставку к лету

В базовом сценарии к лету ключевая ставка станет двузначной — 10,5%, сообщила в интервью «Известиям» гендиректор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет.

«Центральный банк, действуя на опережение, на своем последнем заседании 17 декабря не только повысил ставку, но и однозначно дал сигнал рынку, что пока не рассматривает вопрос ее сохранения, а уж тем более понижения. По базовому прогнозу НРА, в начале года Банку России придется еще несколько раз закручивать антиинфляционные гайки и увеличивать ключевую в среднем по 50 б. п. В базовом варианте к лету ключевая ставка станет двузначной — 10,5%», — заявила она.

Впрочем, Алина Розенцвет рассчитывает, что шанс не переступить психологически важную отметку в 10% всё-таки будет. В 2021 году ЦБ поднял ключевую ставку с 4,25% до 8,5% в связи с ускорившейся инфляцией.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«К лету ключевая ставка станет двузначной — 10,5%»