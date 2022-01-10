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В НРА спрогнозировали курс рубля на 2022 год

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В 2022 году курс рубля будет в диапазоне 73–76 рублей за доллар, сообщила в интервью «Известиям» гендиректор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет.

«Если возьмем базовый прогноз, то мы рассчитываем, что резкого укрепления доллара не произойдет, рубль будет находиться в довольно привычном для нас диапазоне 73–76 рублей за доллар. В пессимистичном прогнозе, если геополитический фон изменится в негативную сторону и понизятся цены на нефть и газ, — это 76–82 рубля за доллар», — уточнила Алина Розенцвет.

В соответствии с оптимистичным прогнозам НРА, курс будет находиться в диапазоне 71–73 рубля за доллар.

«В связи с событиями в Казахстане и неопределенностью в переговорах между НАТО и Россией в первой половине 2022 года будет наблюдаться большая волатильность на валютном рынке, где курс рубля может меняться в диапазоне трех–пяти рублей в зависимости от развития ситуации и результатов переговоров с западными партнерами. Но в целом ценовая конъюнктура на товарном рынке говорит о том, что эта волатильность всё равно приведет к тому, что рубль окажется одной из самых стойких валют в 2022 году на развивающихся рынках», — добавила гендиректор НРА.

По данным Мосбиржи на 7 января 2022-го, курс рубля составлял 75,75 руб./$.

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