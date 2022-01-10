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Посол РФ в КНР рассказал о перспективах открытия Китая для иностранцев

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В наступившем 2022 году не стоит ожидать, что Китай откроет свои границы для иностранных туристов. Такое мнение в эксклюзивном интервью «Известиям» высказал посол России в Китае Андрей Денисов.

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«Мне кажется, что в силу естественных и объяснимых причин Китай — это мое личное мнение — будет одним из последних, если вообще не последним, кто откроется для внешнего мира после того, как пандемия как минимум пойдет на спад в глобальном масштабе. Поэтому короткий ответ на этот вопрос: в 2022 году не ждите какого-либо серьезного открытия», — отметил глава российской дипмиссии.

При этом Андрей Денисов заметил, что некоторые подвижки в плане допуска определенных категорий российских граждан в КНР всё же наметились. В частности, две страны договорились о начале возвращения на учебу в Китай российских студентов. До пандемии в вузах соседней страны обучались около 14–15 тыс. россиян, на данный момент продолжить свое обучение там смогли около 1670 человек — те, кто не уехал на зимние каникулы из Китая в 2020 году.

«Под конец 2021 года некоторые облегчения наметились. Недавно мы договорились с минобразования КНР при поддержке МИД Китая о том, что потихонечку с прохождением всех тестирований будем возвращать наших студентов в Китай. «Ручеек» наметился — наши консульские службы начинают выдавать визы студентам для въезда в КНР, но пока этот процесс только в начале пути», — сказал российский дипломат.

Одновременно с этим, по словам Андрея Денисова, «забрезжила определенная надежда» и по вопросу воссоединения разделенных семей, в которых мамы с детьми уехали из Китая зимой 2020 года и все последние два года не могли вернуться к мужьям в КНР из-за пандемийных ограничений.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«В обозримом периоде закрытость Китая будет сохраняться»

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